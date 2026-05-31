メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県飛騨市で吹奏楽部の名門・大阪桐蔭高校が演奏会を開き、地元の中学生と共演しました。 演奏会を開いた大阪桐蔭高校の吹奏楽部は全国大会常連の強豪です。 飛騨市出身の中日ドラゴンズ・根尾昂投手の出身校で、2018年に飛騨市が根尾投手の応援で甲子園に駆け付けたことで交流が生まれて以降、飛騨市で定期的に演奏会が開かれています。 31日の演奏会では、初めて地元の中学生が