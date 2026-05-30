多くのファンに親しまれてきた場所が、再開に向けて動き出します。臨時休業が続く「ポケモンセンターメガトウキョー」と「ピカチュウスイーツ by ポケモンカフェ」について、株式会社ポケモンおよび株式会社ポケモンセンターは5月29日、2026年9月の営業再開を目指していることを明らかにしました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■3月から続いていた臨時休業両店舗は、池袋・サンシャインシティ内にある