休業続くポケモンセンターメガトウキョー、再開に向け始動　安全対策も強化

多くのファンに親しまれてきた場所が、再開に向けて動き出します。

臨時休業が続く「ポケモンセンターメガトウキョー」と「ピカチュウスイーツ by ポケモンカフェ」について、株式会社ポケモンおよび株式会社ポケモンセンターは5月29日、2026年9月の営業再開を目指していることを明らかにしました。

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■ 3月から続いていた臨時休業

両店舗は、池袋・サンシャインシティ内にある「ポケモンセンターメガトウキョー」で3月26日に発生した殺傷事件を受け、発生直後より営業を見合わせていました。

株式会社ポケモンと株式会社ポケモンセンターは同日、連名で声明を発表し、「警察への全面的な協力、及びスタッフの心身のケアを最優先に、当面の間、臨時休業とさせていただきます」と説明。再開時期については、改めて告知するとしていました。

また、同店で予定されていた限定グッズの事前抽選販売は対象店舗を変更して実施され、全国のポケモンセンターで予定されていた大型公式大会（ポケモンジャパンチャンピオンシップス ポケモンGO部門）の予選に伴う店舗内パブリックビューイングも中止となるなど、多大な影響が出ていました。

■ 一部改装の実施と従業員の安全確保を強化

今回の発表によると、営業再開にあたっては「ポケモンセンターメガトウキョー」の売場を一部改装するとのこと。

さらに、店舗で働く従業員の安全確保に関する取り組みをこれまで以上に強化。来店するファンや利用者が安心して買い物やサービスを楽しめる環境づくりを徹底して整えていく方針を示し、「再開まで今しばらくお時間をいただきますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけました。

同店は国内外から多くのファンが訪れる旗艦店。日本最大のポケモンセンター再開にSNS上では「子どもも訪れる場所だからこそ、安心して行ける環境で戻ってきてほしい」「全てが万全に、安全になって再開して欲しい限りです」といった声が上がっています。

＜参考・引用＞

株式会社ポケモン公式HP「ポケモンセンターメガトウキョーおよびピカチュウスイーツの営業再開予定について」

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026053002.html