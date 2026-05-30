事前情報を知らない状態の人と親しくなるために、意外と簡単にできる効果的な手法「ミラーリング効果」とは 仕草や言葉に同調すると好印象 ミラーリング効果の実例 事前情報を知らない状態で人と親しい関係になろうというとき、もっとも簡単にできるのが「ミラーリング効果」だ。 相手の言葉や仕草、態度をシンプルにまねるということなのだが、意外と効果的なのだ。相手が腕を組んでいたら自分も手を組