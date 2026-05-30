FOOTBALL ZONE YouTubeで対談した北中米ワールドカップ（W杯）の開幕まで残り2週間を切った。2002年日韓W杯で日本を初めて決勝トーナメントに導いた元日本代表FW鈴木隆行氏と、同MF小野伸二氏がFOOTBALL ZONEの対談に登場。かつて世界と戦った2人が、今の日本代表が持つ「本物の強さ」と「優勝」への条件を語り尽くした。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇森保一監督率いる日本代表は、現地時間6月14日