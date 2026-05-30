FOOTBALL ZONE YouTubeで対談した

北中米ワールドカップ（W杯）の開幕まで残り2週間を切った。

2002年日韓W杯で日本を初めて決勝トーナメントに導いた元日本代表FW鈴木隆行氏と、同MF小野伸二氏がFOOTBALL ZONEの対談に登場。かつて世界と戦った2人が、今の日本代表が持つ「本物の強さ」と「優勝」への条件を語り尽くした。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）

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森保一監督率いる日本代表は、現地時間6月14日に初戦のオランダ戦を迎える。昨年10月にはブラジルに3-2で逆転勝ちを収め、今年3月にはイングランドにも1-0で勝利した。2002年の日韓W杯で日本を初めて決勝トーナメントに導いた2人には、今の日本代表はどのように映っているのだろうか。

小野伸二（以降、小野）「僕たちの時代と違って、ほとんどの選手が海外でプレーしていますよね。そしてビッグクラブでもしっかりとスタメンを張っている選手がいる。自分たちの力を最大限に発揮して、アジア最終予選でも初戦から全開の力を出して、世界最速で決めましたし。。本当にチームとして成熟してきたなというのは感じますよね。それはやっぱりカタールW杯での経験は大きかったと思うし、森保さんがそのままベースを持ちながら次のステップアップをするようなチーム作りができたのも大きかったかなと思います」

鈴木隆行（以降、鈴木）「僕もその当時思っていたんですけど、ヨーロッパで経験を積まないと、W杯で活躍するのは絶対に無理なんですよ。国内でいくら活躍していても、あんな大舞台に行って、一発勝負で、積極的なプレーをしろって言っても、絶対にできない。それは緊張感や責任感、あとは外国人慣れしてないのもあって、積極的にプレーするなんてほぼ無理だった。だからヨーロッパに行って、チャンピオンズリーグで戦ったりとか、世界トップレベルの選手とやり合うことで自信がついたり、経験を積まないと、W杯で活躍できなかった。でも今は、たくさんの選手がそういう経験を積んでいる。カタールの時にああいう風に負けて、『まだまだ足りなかったんだ』と言って、みんな頑張って4年間すごい経験を積んだじゃないですか。だから勝てるんですよ。ちゃんと実力で勝っているんですよ」

小野「いくら日本でやった親善試合とはいえ、ブラジルに逆転して勝つなんて、力がないと絶対無理。この間のイングランドで戦もそうでしたけど、相手の判断力や上手さは一枚上手でしたけど、一本のチャンスをゴールを決める力が今の日本にはある。ただ、本番でこれができるかはまた別。怪我や気候、ピッチなど色んなものが影響してくるので、全てが良い方向に行ってくれれば、この代表なら良い結果を出せると、僕は信じています」

鈴木「イングランド戦は絶対に（W杯本番の）オランダ戦を想定したシミュレーション。真っ向勝負もできたと思うけど、本番で勝つためにあの戦い方を選択した。ただ、個人的には『ちょっと手の内を隠して、わざと負けてもいいくらいじゃないか』と思ったくらい（笑）。これでオランダにカウンターを警戒されるなと。でも、あの戦い方は守備が強くないと成立しないんです。攻め込まれていても、クロスや対人の競り合いで誰もマークを外さないで、ギリギリで守り切っていた。経験値があるからこそできる対応なんですよ。昔だったらCKのマークで振り切られて、ヘディングで入れられたりしていましたよ」

小野「本当に焦りが見えなかったですよね。遅れて出ていくとかもなかったし、（マークの）受け渡しや両サイドの選手がちゃんとついていってクリアするとか。ああいうのは海外での経験がないと、できない」

鈴木「経験値からくる精神的な余裕がある。組織的な守備は日本人は得意だから。個人の守備力があれば、完全にはまるんですよ。そして、カウンターの得意な選手が揃っているのが強いんですよ。あんなに前にカウンターの得意な選手が揃っているって、そうないですよ」

小野「（イングランド戦のゴールも）最初のチャンスじゃないですか。あの最初のチャンスを決められるか、決められないかっていうのも大きいんですよ。あれが入ってなかったら負けた可能性もあった。最初のチャンスを仕留められるかが強豪と戦うには絶対なんで」

鈴木「どこかのポジションに一人でもレベルの低い選手がいたらやられていたパターンです。やっぱり今のメンバーじゃなきゃダメなんですよね。真ん中の縦のラインが中心選手なのは間違いないけど、でも今のチームを見たらウイングバックのサイドも重要じゃないですか。イングランド戦もそうですけど、上田綺世選手みたいに真ん中で張る選手も大事だし。（キーマンは）正直『この人』って言えない」

小野「縦のラインは絶対に大事だよね。その中で、僕はキーマンは谷口（彰悟）ってよく言うんですけど。点を取らないと勝てないですけど、点を取られない方が、勝つ確率は上がるわけで。彼があそこのポジションにいるかいないかで、試合の展開は全然違う。彼は本当に忠実に最後の最後まで、カバーも、読みも、跳ね返しも、繋ぎも、丁寧なんですよ、全てが。彼が点を取られないように統率する力はすごく大きいと思っています」

中村俊輔コーチへの期待「FK蹴らせたら98％入る」

さらに今大会を前に、FKのスペシャリストである中村俊輔氏がコーチに就任。現役時代に、中村コーチと共に日本代表で戦った2人は、“俊輔効果”にも期待する。

小野「中村俊さんがチームに入ったじゃないですか。拮抗した試合では、絶対にセットプレーの強さが大きいと思うんですよ。ゴール前でのフリーキック、コーナーキックは絶対大事なんですよ。これが変わるかっていうのは楽しみではありますよね。もちろん良いキッカーがいるので、さらなるレベルアップというのは、見ている方の楽しみになったんじゃないかなと。角度とか、どこを狙うとか、そのあたりの経験を伝えてもらえればいいかなと思います」

鈴木「なんかもう、W杯の試合でFKとか決めそうじゃない？ 入りそうな気がしないですか、中村俊輔が入っただけで（笑）」

小野「その時だけ、俊さん出ていいとかね（笑）。本当にゴール前のFK蹴らせたら、98％入りますからね」

鈴木「練習見ているからね、俺たち。中村俊輔のキックの練習はやっぱりね、すごいもん本当に」

小野「壁つけてないのに、壁なしでああいうキック蹴れるんですよ。壁があるとイメージしやすいんですけど、壁なしで同じようなキックなんで、イメージしているんだろうなと。僕なんてそういう風にイメージできないので。俊さんいる時は蹴ろうと思わないですもん。どうぞ、どうぞ、お願いしますって（笑）」

鈴木「そこのコースに蹴れる選手はいると思うんですけど、ボールのスピードが違う。キレっていうか、そこに正確に速いボールが蹴れるっていうのがすごい。代表の練習終わった後にFKの練習やるんですけど、みんなやめていくもん（笑）」

小野「恥ずかしくなる（笑）。自分の力がこんなものなのかって思わされるんですよ。間違えてたんだ、俺はって（笑）」

今大会は32か国から48か国に拡大し、これまでとレギュレーションも変わった。いまだ達成できていないベスト8に進むには、決勝トーナメントで2回勝たないといけない。勝ち上がるためには何が必要なのだろうか。

鈴木「いや、もう実力じゃないですか。ベスト8に入れるのは当たり前で、優勝の可能性も十分あると思っています。ただ、より準決勝、決勝は、内容そっちのけで勝つことにに全てこだわってくるじゃないですか。強豪のチームがそうなった時に、こじ開けるには個人の力が絶対必要だと思うんです。だから本当のスーパースターがいないと、そこの壁はなかなか難しいかなと思うんですけど。大会期間中にグッと成長して、スターになっていくような選手が出てくれば、全然優勝する可能性もあると思っています。覚醒して、スターの仲間入りするぐらいのね。準決勝や決勝のレベルになると、ラッキーじゃ点は入らない。（フランス代表の）エムバペくらいの実力がないとこじ開けられない。本当のトップレベルのトップレベルだから」

小野「もう歴史は作ってますからね。ブラジル倒した、イングランド倒した、って今まで倒せなかった国を倒しているので。隆さんが言ったように、僕も可能性としては、本当に優勝できるんじゃないかっていうぐらいの気持ちはあるんだけど、ただ、本当にサッカーって何が起こるか分からないので」

初戦で対戦するオランダはFIFAランク7位の優勝候補。現役時代、オランダのフェイエノールトでプレーしていた小野氏は、この一戦をどのように見ているのか。

小野「本当に攻撃力、守備力もそうだけど、個人個人のレベルが高いですし。中盤にいるフレンキー・デ・ヨングに自由に時間を与えなければ、攻撃面はそこまで強さを発揮できないと思うし、あとは3トップの3人をどう抑えるか。自分たちがボールを握る時間を長くしようとすれば、勝機はあるのかなと。初戦は硬さが出たり、いろんなことが起こると思うので。それに対応できて、最初のチャンスをものにできれば、オランダに対してもゴールを積み重ねられる。勝つイメージはできているので。あとはセットプレーですよね、相手は高さがあるので」

鈴木「あとはファウルをしないとかね。CKをとらせないとかね。もしかしたらロングスローとかもやってくるかもしれないし。外に出さないとか、細かいことが必要になってくる」

小野「組織で守られたら、オランダのようなトップクラスのチームじゃなくても大変なんですよ。ただ今の日本は自分たちの連係からもゴールを取れないわけじゃないので。見たいのはミドルレンジからのゴール。そういうのを見せることで、危険性を感じて、寄ってきて、スペースが空いてくる。勝つための工夫も考えてできると、よりスムーズに日本代表の攻撃ができるようになると思います」（FOOTBALL ZONE編集部）