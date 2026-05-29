2026年度関東大学バレーボール春季リーグ男子1部は23日（土）に全日程を終了し、9勝2敗（セット率3.625）で終えた早稲田大学が優勝を飾った。早稲田大学は2024年度の秋季リーグ戦からリーグ4連覇を果たした。 早稲田大学の他にも2校が9勝2敗で並び、結果はセット率の差で2位が中央大学（セット率3.111）、3位が順天堂大学（セット率2.900）となった。続いて4位は筑波大学（8勝3敗）、5位は明