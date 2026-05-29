早稲田がリーグ戦4連覇！ 関東大学春季リーグ男子1部が全日程終了し個人賞も発表

2026年度関東大学バレーボール春季リーグ男子1部は23日（土）に全日程を終了し、9勝2敗（セット率3.625）で終えた早稲田大学が優勝を飾った。早稲田大学は2024年度の秋季リーグ戦からリーグ4連覇を果たした。

早稲田大学の他にも2校が9勝2敗で並び、結果はセット率の差で2位が中央大学（セット率3.111）、3位が順天堂大学（セット率2.900）となった。続いて4位は筑波大学（8勝3敗）、5位は明治大学（7勝4敗・セット率2.000）、6位は駒澤大学（7勝4敗・セット率1.412）、7位は国士舘大学（6勝5敗）、8位は東海大学（5勝6敗）、9位は東京学芸大学（3勝8敗）、10位は法政大学（2勝9敗）という結果になった。

なお、日本体育大学は本リーグにて無線通信機器による不正情報伝送（サイン盗み）が判明し、本リーグの全11試合を没収試合および男子2部へ自動降格とすることが決定している。

また、日本大学は公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）のMRS登録が未了であったことを理由に、本リーグの全試合が没収試合となった。春季リーグの順位は前半戦の結果をもとに、日本体育大学を男子1部11位、日本大学を同12位とすることが理事会にて決議されている。

また、個人賞も発表されている。最優秀選手賞は早稲田大学4年のリベロ（L）布台聖が受賞。敢闘選手賞には中央大学4年のL土井柊汰、ベストスコアラー賞には明治大学のアウトサイドヒッター（OH）近藤大翔が選ばれている。

他にも、スパイク賞は早稲田大学3年でミドルブロッカー（MB）兼オポジットのローゼンマーク有廉ジュニアと順天堂大学3年のMB菊池一颯が受賞。ブロック賞には国士舘大学2年のMB柳沢響木、サーブ賞には順天堂大学3年のOH白野大稀、セッター賞には早稲田大学2年の瀬川桜輝が選ばれた。

また、レシーブ賞は早稲田大学3年のOH徳留巧大、リベロ賞は土井と磯脇が獲得。サーブレシーブ賞は明治大学4年で、今シーズン特別指定選手としてVC長野トライデンツに所属していたL磯脇侑真が選出された。新人賞は駒澤大学1年のOH糸瀬翔馬、Best of support 賞は筑波大学が受賞した。