2026年度関東大学バレーボール春季リーグ女子1部は17日（日）に全日程を終了。結果は10勝1敗（セット率4.571）で終えた筑波大学が優勝し、2024年度春季リーグ戦以来のリーグ制覇となった。 2、3位も10勝1敗で並び、セット率の差で2位が東京女子体育大学（セット率4.286）、3位が東海大学（セット率3.100）という結果になった。続いて4位が桜美林大学（8勝3敗）、5位が日本体育大学（6勝5敗）