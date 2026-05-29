株式会社Cygamesは、フランス・中央競馬の統括機関であるフランスギャロ（France Galop）とパートナーシップ契約を締結し、7月14日にフランス・パリのロンシャン競馬場で行われるG1競走「パリ大賞典（Grand Prix de Paris）」のメインスポンサーに就任すると発表した。昨年に続き、同レースは「CYGAMES GRAND PRIX DE PARIS」の名称で開催される。パリ大賞典は1863年に創設された歴史ある国際G1競走で、芝2400メートルを舞台に