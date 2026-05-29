Waymoが、数カ月かけてテストを行ってきた第6世代自動運転技術搭載ロボタクシー「Ojai(オハイ)」の正式サービス展開を発表しました。今後数週間で、一部の一般ユーザーも利用可能になるとのことです。Same Driver, new vehicle: Welcoming our first riders trips in the Ojaihttps://waymo.com/blog/2026/05/welcoming-riders-in-the-ojai/Our fleet is expanding 👋 Meet Ojai. Welcoming riders soon in LA, Phoenix,