「すてきな絵ですね」鮮やかな色彩のホッキョクグマの絵の前で、画家・石村嘉成さんに、雅子さまは優しく語りかけられた――。5月16〜17日、天皇皇后両陛下は「全国植樹祭」などに臨むため愛媛県を訪問されていた。17日、県立とべ動物園では、雅子さまが“会うのが夢”だったというホッキョクグマのピースと対面されて……。「ピースは’99年生まれ。いっしょに生まれたもう一頭が母親に傷つけられたため、ピースは飼育員の高市敦