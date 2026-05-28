GoProは5月28日、新シリーズのアクションカメラ「MISSION 1シリーズ」の予約受付を開始しました。最上位モデル「MISSION 1 PRO」とグリップが付属する「MISSION 1 PRO Grip Edition」、無印モデルの「MISSION 1」に続いて、秋にはマイクロフォーサーズレンズを装着できるモデル「MISSION 1 PRO ILS」の発売も予定しています。1インチセンサーと前モデルの2倍の性能を持つ新プロセッサー「GP3」を搭載し、最大8K60spf/4K240fpsの撮