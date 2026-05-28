「Anker Nano Power Bank (MagGo, Plus)」 アンカー・ジャパンは、リチウムイオン電池の安全性を新しい次元に到達させたという独自の「Neo Lithium-ion Battery」を発表した。このバッテリーセルを搭載したモバイルバッテリーとして「Anker Nano Power Bank (MagGo, Plus)」の先行予約を、直販ストアにて数量限定で受け付けている。価格は11,990円。一般販売は2026年夏ごろの予定。 カラーバリエ&#