28日午前、大館市比内町の民家敷地内でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。大館警察署の調べによりますと、28日午前10時55分ごろ、大館市比内町達子字曲谷地の70代の男性が、自宅の中から自宅敷地内にいるクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約1.2メートルだったということです。150メートルほどの場所には西館小学校もあり、警察が注意を呼びかけています。