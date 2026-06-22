最初はただの相談相手。そんな関係が、気づけば抜け出せない沼になっていた。そんなケースは決して少なくありません。不倫関係に深くハマっていく女性も、最初からそのつもりだったわけではないのです。むしろ「私は大丈夫」と思っていた人ほど、ふと立ち止まった時には、もう抜け出しにくくなっていることがあります。“特別な存在”になれた気がする「こんな話をするのは君だけ」「君だけは分かってくれる」男性からそう言われる