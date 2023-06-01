サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグＪ組第２戦（２２日＝日本時間２３日、米国・ダラス）、アルゼンチン―オーストリア戦をＤＡＺＮで解説した元日本代表ＤＦ田中マルクス闘莉王氏が思わぬ告白をした。前半４０分に、オーストリアのＤＦシュテファン・ポシュ（マインツ）の肩が、アルゼンチンのＦＷティアゴ・アルマダ（アトレチコ・マドリード）の鼻に直撃。激しい接触で、ポシュにイエローカードが出ると、このプレーを見た闘莉