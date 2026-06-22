記事ポイント加藤ヒロノリ設計のハクスラRPGが今夏Switch登場武装品スキルを組み合わせる自由ビルド6/27・28大阪で最速試遊実施 メビウスは、サウザンドゲームズと業務提携し、異世界召喚RPG「モノクローム・エコーズ《white編》」のNintendo Switch版を2026年夏に配信予定です。ゲームデザインは『QUESTER』シリーズに引き続き加藤ヒロノリ氏が担当し、ハックアンドスラッシュとキャラビルドに特化したシステムを備えていま