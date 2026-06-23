北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグJ組のアルゼンチンは22日（日本時間23日）、米ダラススタジアムでオーストリアと対戦した。前節でハットトリックを決めたリオネル・メッシが、2ゴールをあげる活躍。日本のファンは中継に映ったメッシに熱視線を送る1人のサポーターに注目していた。メッシは前半9分にまさかのPK失敗。それでも同38分にメディナのクロスをアルマダがスルーし、最後は後ろから走り込ん