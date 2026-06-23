北海道旭川市で女子高校生を殺害した罪などに問われた内田梨瑚被告に、懲役27年の判決が言い渡されました。22日夜、遺族がコメントを発表し「命を失った娘への罪がこんなに軽いものなのか」などと胸の内を明かしました。■求刑通り懲役27年判決内田被告は数回うなずく様子も殺人・不同意わいせつ致死・監禁の3つの罪に問われていた内田梨瑚被告（23）。2024年4月、北海道旭川市で17歳の女子高校生を全裸にしたほか、橋の欄干に座