美浦トレセンの調教スタンドで関係者から「ゴンちゃん」という名前をよく聞いた。５月２日から短期免許で騎乗している“ゴンちゃん”ことフランシスコ・ゴンサルベス騎手（３６）＝ブラジル。今週末がＪＲＡ騎乗のラストウイークとなる。現在はアルゼンチンを拠点に騎乗しており、１８〜２４年には７年連続でリーディングを獲得。ドバイでの騎乗経験もある経験豊富なベテランだ。昨年、札幌で行われたＷＡＳＪ（ワールドオール