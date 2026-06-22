サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会グループF第2戦の日本対チュニジアの試合での審判の判定に、中国のネットユーザーからも不満の声が上がっている。21日に行われた試合は、日本が上田綺世の2ゴールなどでチュニジアに4-0で快勝。スウェーデンを押さえてグループ2位に浮上した。物議を醸したプレーは3-0で迎えた79分、途中出場の鈴木唯人が左サイドをドルブルで突破しようとしたところ、相手ディフェンダーが2人がかりで鈴