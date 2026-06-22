高市首相は２２日の衆院予算委員会の集中審議で、食料品の消費税減税について「実行から２年後には（税率を）元に戻す。はっきり申し上げておく」と明言した。景気の悪化や物価高の継続などを理由に、２年間の減税期間を延長する可能性を否定したものだ。社会保障国民会議の実務者会議で、来年４月から２年間限定で食料品の消費税を８％から１％に引き下げる案が議長案として示されている。首相は、将来の大災害や感染症の流行