FIFAワールドカップ2026・グループI第2節のフランス代表vsイラク代表が、悪天候のため一時中断となった。FIFAワールドカップ2026における初のケースとなっている。アメリカ合衆国のペンシルベニア州に位置する『フィラデルフィア・スタジアム』でキックオフを迎えたゲームは、序盤の14分にフランス代表FWキリアン・エンバペ（レアル・マドリード／スペイン）が左足で豪快なミドルシュートを叩き込む。フランス代表が1点をリー