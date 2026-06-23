◇W杯北中米大会1次リーグI組フランス―イラク（2026年6月22日フィラデルフィア）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグI組第2戦は22日（日本時間23日）に行われ、フランス（FIFAランク2位）がイラク（同60位）と対戦。先発出場したFWキリアン・エムバペ（27＝レアル・マドリード）が前半14分、2試合連発となる今大会3点目を決めた。FWエムバペはセネガルとの第1戦で2得点と活躍。代表通算得点は同国最多の「58