窓辺でみっちみちになって抱き合う2匹の猫 飼い主も苦笑いねこちゃんホンポ

窓辺でみっちみちになって抱き合う2匹の猫 飼い主も苦笑い

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 窓辺でみっちみちになって抱き合う猫の動画がTikTokに投稿された
  • 飼い主から何度注意されても、まったく意に介さない様子が話題に
  • 「愛し合ってるんだな」「なんかぬいぐるみみたい」などの声が寄せられた
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