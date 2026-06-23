かつて韓国代表の主将としてチームを統率したキ・ソンヨン。日本のライバルとして強烈なインパクトを残した名手が、日韓両国の差を語った(C)Getty Images「僕らの国には『サッカーの哲学』というものがない」サムライの躍進は、韓国のレジェンドを唸らせた。現地時間6月20日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組の第2節が行われ、日本代表はチュニジア代表に4-0と快勝。勝ち点4を積み上げて、史上初のベスト8超え