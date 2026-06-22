楽天は22日、東京ドームで「楽天スーパーナイター」（東北楽天ゴールデンイーグルス対埼玉西武ライオンズ戦）を開催した。会場では、AI技術を使ったプロ野球選手体験や、開発中の「AI解説者」のデモが披露された。 廃プラをショッパーへ、循環型社会に向けたエコ施策 楽天は、本日の「楽天スーパーナイター」から、「楽天イーグルス循環型ショッパ&