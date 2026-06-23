北中米ワールドカップサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は22日（日本時間23日）、グループI第2節のフランス―イラク戦が米フィラデルフィア・スタジアムで行われた。初戦で2ゴールをあげていたフランスのエースFWキリアン・エムバペが先制ゴール。逆足で決めた衝撃ミドルをX上のファンも称賛している。前半14分、右サイドでボールを持ったエムバペは、サイドに流れたオリーセからの折り返しを受けて中央へ侵入。ペナルテ