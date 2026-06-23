◇W杯北中米大会1次リーグJ組アルゼンチン 2―0 オーストリア（2026年6月22日米国・ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグJ組の第2戦が22日（日本時間23日）に行われ、2連覇を狙うアルゼンチン（FIFAランキング1位）がオーストリア（同24位）と対戦し、アルゼンチンのFWリオネル・メッシ（38）が前半38分、W杯最多得点記録を更新する通算17点目を決めた。DFメディナの左からの折り返しに走り込んで左足を合わせ、