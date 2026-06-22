本連載は、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が提供する「市川レポート」を転載したものです。●日経平均は6万円台から7万円台までわずか2カ月弱、10銘柄の寄与度合計が上昇幅の9割に。●日経半導体株指数や日経外需株50は好調だが、スタンダードやグロース市場指数はマイナス圏。●日経平均の急上昇はAI・半導体関連株の上昇によるところが大きく出遅れ銘柄はまだ多い状況。日経平均は6万円台から7万円台までわずか2カ月弱