６月20日に開催された北中米W杯グループステージ第２節で、チュニジアに４−０で快勝した日本代表は現地22日、25日のスウェーデン戦に向けてベースキャンプ地のナッシュビルでトレーニングを実施した。練習前にはユニホームを着用しての集合写真の撮影があり、左膝の故障でチュニジア戦に帯同しなかった久保建英も姿を見せた。 だが、トレーニングがスタートすると、屋外に入ったまま出てこなかった。全治期間などは