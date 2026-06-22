大型冷凍庫から成人男性の遺体が見つかったマンションに出入りする捜査員＝22日午前、神戸市中央区神戸市中央区のマンション一室で大型冷凍庫から損壊された成人男性の遺体が見つかった事件で、兵庫県警は22日、遺体の身元は住所、職業不詳の元住人西口豊さんと確認されたと発表した。県警は現在生きていれば57歳だったとしている。司法解剖の結果、2011年12月ごろに死亡したと推定され、その時期に現場の部屋に住んでいた。死因