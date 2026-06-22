日経平均株価が史上最高値圏で推移している。22日の終値は7万2,353円をつけた。新NISA(少額投資非課税制度)で積み立ててきた個人の多くに、まとまった含み益が出ている。【こちらも】同じ指数でもリターンが変わる──新NISAで広がる“信託報酬の静かな格差”ここで頭をよぎるのが「売り時ではないか」という思いだろう。利益が出ているうちに確定したい。そう考えるのは自然だ。ただ、動く前に確かめておきたい点がいくつかあ