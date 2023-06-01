報告「鹿児島県霧島市です。こちらの温泉施設で、家族と入浴中だった5歳の男の子が行方不明になっています」上空から、そして水中も。120人態勢で捜索が続けられていたのは、21日から行方不明になっている熊本県八代市の保育園児・田中嶺臣くん（5）。家族で貸切風呂を訪れ、両親が目を離した隙に、湯船に浸かっていた嶺臣くんの姿が見えなくなったということです。嶺臣くんの父親「目を離した3分ほどの間にいなくなっていました。