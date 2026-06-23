FIFAワールドカップ2026・グループJ第2節が現地時間22日に行われ、アルゼンチン代表とオーストリア代表が対戦した。前回大会に続く連覇を目指すアルゼンチン代表は、グループステージ初戦でアルジェリア代表と対戦。“エース”リオネル・メッシがハットトリックの大活躍を披露し、3−0で勝利し、幸先いいスタートを切った。初戦からはスターティングメンバー1名を入れ替え、右サイドバック（SB）にはナウエル・モリーナが起用