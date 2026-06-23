今季は打者として16本塁打、投手として7勝2敗の好成績を残すMLB機構が22日（日本時間23日）に発表したオールスターファン投票の第2回中間発表で、ドジャースの大谷翔平投手が両リーグ最多の231万735票を獲得した。2年連続でのトップ選出へ前進するビッグニュース。米ファンからは「全く驚かないね」などと納得の声が上がり、MLB公式は即座に“1枚”の写真を添えて称えた。MLB機構は球宴投票の結果を受け、日本時間午前3時30分