◇W杯北中米大会1次リーグJ組アルゼンチン 2―0 オーストリア（2026年6月22日米国・ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグJ組の第2戦が22日（日本時間23日）に行われ、アルゼンチン（FIFAランキング1位）がオーストリア（同24位）を2―0で撃破。アルゼンチンのFWリオネル・メッシ（38）は2ゴールを決めてW杯通算18得点とし、最多記録を更新した。メッシが新記録を樹立したメモリアルな一戦にはコロンビア出身の世