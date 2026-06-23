2026年6月22日、韓国・毎日経済は日本の半導体製造装置メーカーが中国市場で初めて減収に直面したと報じた。記事によると、東京エレクトロン、アドバンテスト、SCREENホールディングス、ディスコ、コクサイエレクトリックの日本の主要5社による中国での売上高は直近会計年度で合計約1兆4700億円となり、前年から10〜12％減少した。5社合計で中国での売上高が前年割れとなるのは初めてだという。特に落ち込みが大きかったのは東京エ