きょう23日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜後7：00〜)には、「ごはん足りてますか？腹ペコ防飯(ぼうはん)パトロールママ」が登場する。【オモウマ写真】大盛りご飯に大盛りお肉！“焼肉定食”（1390円）埼玉・入間市にある昭和生まれの食事処。テーブルに料理が届いた瞬間「えぐいね」「すごいね」との言葉が漏れるほどの山盛りご飯が特徴。常連さん曰く、地域では「大盛