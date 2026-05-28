お笑いコンビ「見取り図」のリリーが２７日深夜に放送された自身がパーソナリティーを務めるＴＢＳラジオ「スタンド・バイ・見取り図」（水曜・深夜０時）に出演し、結婚したことを明かした。

番組終盤、相方の盛山晋太郎とのトークの中で、リリーは「あと、結婚しました」と突然すぎる報告。通常のトークを続けようとするリリーに盛山は「ちょっと待ってくれ。お前、結婚したって言った？今」と大慌て。「結婚されました？」という問いにリリーは「まあ、この前ね」と返答。盛山の「おめでとう」という声とともに拍手が起こる中、リリーは「紆余（うよ）曲折ありましたけど、先日、籍を入れました」と改めて報告した。盛山は「やっとですか、リリーさん。いよいよか」と感慨深げに話した。

お相手については「フライデー襲撃の…」と話し、２０２５年８月に一部週刊誌でツーショット写真と共に交際が報じられ、交際中だったフリーの今川菜緒アナウンサーであることをにおわせた。

婚姻届の証人は盛山が務めたとい、。「しゃあないな、これ祝儀渡すわ」と放送中に手渡すと、リリーは祝儀袋を破ってその場で開封。丁寧に数えた結果「３０万円です。ありがとう」と相方に感謝した。

盛山から結婚して変わったかを聞かれると、「いやないですよ」と答え、１年ほど一緒に住んでいることも明かした上で「子どももできていないし」と話した。結婚を決断した決め手については「男の責任ですね。週刊誌出て結構迷惑かけたんで、本当に」とし、週刊誌報道の後に「俺が結婚するわ」とプロポーズしていたことも明かした。結婚式については「家族だけでやる感じかな」と話した。