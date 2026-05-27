６回に登板した横浜ＤｅＮＡ・岩田＝横浜（立石祐志写す）岩田が貴重な横手左腕として、日に日に存在感を増している。２−５の六回に２番手で登板し、２者連続三振。その後連打を浴び、２死一、三塁のピンチを招くも、宗を投ゴロに仕留めた。イニングまたぎとなった七回も無失点。打者の右、左関係なく３三振を奪った。２０２４年に阪神を戦力外となり、昨季から加入。今季は古巣の本拠地甲子園でプロ初登板を果たし、最近