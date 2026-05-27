【日本生命セ・パ交流戦２０２６】◆巨人・田中将大―ソフトバンク・スチュワートＪｒ．（１８時・東京ドーム）◆ヤクルト・小川泰弘―西武・武内夏暉（１８時・神宮）◆ＤｅＮＡ・東克樹―オリックス・エスピノーザ（１７時４５分・横浜）◆中日・金丸夢斗―楽天・滝中瞭太（１８時・バンテリンドーム）◆阪神・木下里都―日本ハム・福島蓮（１８時・甲子園）◆広島・鈴木健矢―ロッテ・広池康志郎（１８時・マツ