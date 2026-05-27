サイコロの導きで遊びを創る。ひらめき工作クリエイター『即興工作』をご紹介します。サイコロの導きで遊びを創る。ひらめき工作クリエイター『即興工作』今週のピックアップ『アンサー工作「じしゃクック編?」 #アンサー工作 #手作りおもちゃ #じしゃクック』――まずは簡単に自己紹介をお願いします野呂祐人さん：「『即興工作』と言います。簡単に言うと、子ども向けの工作の作り方を考えているチャンネルで、サイコロを2つ振っ