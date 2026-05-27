海で養殖していた殻付きのカキ約５千個などを盗んだとして、広島海上保安部は広島県廿日市市の男２人を逮捕しました。 廿日市市に住む３４歳の男と３１歳の男は去年１２月、廿日市市大野瀬戸にあるカキ養殖筏から、かご約２００個と殻付きカキ約５千個を盗んだ疑いが持たれています。 広島海上保安部は捜査に支障があるとして２人の認否を明らかにしていません。 去年１２月に水産会社から「相当数のカキが窃盗の被害にあっ