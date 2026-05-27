「Soundcore Liberty 5 Pro」(ミッドナイトブラック) アンカー・ジャパンは、Soundcoreブランドより、独自開発のAIチップ「Thus」を搭載した完全ワイヤレスイヤフォン「Soundcore Liberty 5 Pro」と「Soundcore Liberty 5 Pro Max」を、5月27日に発売した。価格はLiberty 5 Proが26,990円、Liberty 5 Pro Maxが36,990円。 「Soundcore Liberty 5 Pro Max」(ミッドナイトブラック) カラーバリエーショ