スマートウォッチ全盛期の昨今。心拍数から睡眠の質まですべてをデジタルで管理できるのは確かに便利だ。しかし、あらゆるものが効率化される時代だからこそ、あえて機械式時計が持つ「タフさ」や「実用的な計器としてのロマン」に強烈に惹かれる男たちが後を絶たない。このたび、イタリア海軍をルーツに持つ高級時計ブランド「パネライ」のフォトコールイベントに、元ラグビー日本代表の五郎丸歩さんが登場した。彼は、自らの腕で