ホワイトハウス大統領執務室の外側＝2025年9月28日/Pete Marovich/Getty Images/File（CNN）トランプ米政権は、政府全体を対象とした秘密保持契約（NDA）を準備している。連邦職員がメディア機関に「政府の機密情報」を共有することを阻止する狙い。人事管理局（OPM）が26日付で官報に掲載した通知案によると、このNDAは現職および新規の連邦職員が「公務を通じて作成または取得した非公開、機密、または専有情報を保護」すること