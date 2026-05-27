日本サッカー協会は２７日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表メンバー２６人の背番号を発表した。

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背番号１１は前田大然に決定した。２大会連続出場の前田は２２年カタール大会で２５番だったため、ＦＷの主軸に任されることが多い１１番に“昇格”した形となる。

しかし、日本が出場した過去のＷ杯７大会２５試合において、１１番は１ゴールのみに終わっている。

唯一のゴールは、０２年日韓大会の鈴木隆行の得点で、その後４大会はゴールが生まれていない。２２年カタール大会では久保建英がノーゴールに終わった。一部では９８年フランス大会で落選となった“カズの呪い”として語り継がれるなど、不遇の番号として知られている。

三笘薫、南野拓実のケガによる選外で、今大会のキーマンにもなっている前田。２２年カタール大会のクロアチア戦に続く２大会連続ゴールでジンクス払拭を狙う。

◆過去のＷ杯での「１１番」

▼９８年フランス大会 小野伸二

▼０２年日韓大会 鈴木隆行

▼０６年ドイツ大会 巻誠一郎

▼１０年南ア大会 玉田圭司

▼１４年ブラジル大会 柿谷曜一朗

▼１８年ロシア大会 宇佐美貴史

▼２２年カタール大会 久保建英

今大会のメンバーと背番号は以下の通り。

▼ＧＫ ２３早川友基（鹿島）、１２ 大迫敬介（広島）１鈴木彩艶（パルマ）

▼ＤＦ ５長友佑都（ＦＣ東京）、３谷口彰悟（シントトロイデン）、４板倉滉（アヤックス）、１６渡辺剛（フェイエノールト）、２２冨安健洋（アヤックス）、２１伊藤洋輝（バイエルン）、２０瀬古歩夢（ルアーブル）、２菅原由勢（ブレーメン）、２５鈴木淳之介（コペンハーゲン）

▼ＭＦ／ＦＷ ６遠藤航（リバプール）、１４伊東純也（ゲンク）、１５鎌田大地（クリスタルパレス）、１９小川航基（ＮＥＣ）、１１前田大然（セルティック）、１０堂安律（フランクフルト）、１８上田綺世（フェイエノールト）、７田中碧（リーズ）、１３中村敬斗（Ｓランス）、２４佐野海舟（マインツ）、８久保建英（Ｒソシエダード）、１７鈴木唯人（フライブルク）、２６塩貝健人（ウォルフスブルク）、９後藤啓介（シントトロイデン）