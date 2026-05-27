お出かけで疲れすぎた…！？帰りの車中で眠ってしまった柴犬さんの寝姿がSNSで反響を集めています。わんこの可愛すぎる姿が話題を呼び、投稿には「いっぱい遊んだんやね」「ほっぺがたまらん」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：車でお出かけをしている犬→途中で眠たくなってしまい、後部座席から…あまりにも尊い光景】

車内で爆睡するわんこ

TikTokアカウント「user7790581403911」に投稿されたのは、車内での柴犬「むぎ」さんのあるお姿。お出かけをしたこの日、帰りの車内で疲れ切った様子のむぎさん。

途中で眠気が限界に達してしまったようで、後部座席で完全に夢の世界へ旅立ってしまったそう。後部座席から身を乗り出しながら、なんとも言えない脱力感たっぷりの姿勢で眠るむぎさん。絶対に寝づらい姿勢のはずなのに完全にスヤスヤ…。車の揺れが心地よいのかもしれません。

可愛すぎる寝姿に悶絶♡

チャーミングなのは寝姿だけではありません。力が抜けきった表情に、ぷにっとしたほっぺた。そして、ちょこんと見えているベロが悶絶級の可愛さ…！いくら疲れているとは言え、完全リラックス状態で眠れるというのは、それだけ安心できる空間なのでしょう。

ずっと見入ってしまうほどキュートなむぎさんの寝姿は、多くの人のハートを打ち抜いたのでした♡

この投稿にキュンキュンした人は多いようで「ベロがちょーかわいい♡」「楽しかったんだね」「むちゃくちゃ癒される」などのコメントが寄せられました。

ハラハラ…！わんこ同士で引っ張りっこ

飼い主さんのお宅には、むぎさんのほかに同じ柴犬である「ばく」さんも暮らしています。2匹は散歩もお出かけもいつも一緒！どちらも欠けてはいけない『相棒』の2匹は、遊ぶときももちろん一緒です。

お互いゴムを咥え引っ張りっこ…！どちらも譲る様子は一切なく、ピンと張ったゴムを前足でチョンチョンするという荒技までお披露目。

まさに『地獄の綱引き』といった展開に、見てる方がハラハラしてしまいます。しばらくこの状態が続いたそうですが、飽きてしまったのかパチンッとなることなくお遊びは終わったそうです。無邪気な2匹に振り回されるのも、嬉しい限りですね。

TikTokアカウント「user7790581403911」には、むぎさんとばくさんの賑やかな日々が投稿されていますよ。ぜひ覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「user7790581403911」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております